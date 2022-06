Après les orages, les carrossiers en surchauffe

A Vichy (Allier), plus de 6 000 véhicules ont été endommagés par l'orage. Enlever tous les impacts de grêlons sur les carrosseries s'avère une tâche difficile. Débordés, des professionnels ont d'ores et déjà demandé du renfort. "On se retrouve à faire appel à des débosseleurs externes qui peuvent nous donner un coup de main", explique Filipe Da Silva, mécanicien carrossier. Dans un bureau, les appels s'enchaînent. La première mission consiste à rassurer les sinistrés. "Il va falloir prendre le temps, mais pour l'instant, on répond juste à la demande des personnes qui nous appellent et on gère les priorités", lance Valentin Labonne, responsable d'un garage. Dans une autre carrosserie, les dossiers s'accumulent aussi depuis samedi. Déjà 1 200 voitures sont prises en charge. La prochaine étape est donc d'anticiper et de coordonner l'arrivée des professionnels mandatés par les assureurs. Actuellement, tous les véhicules restent donc immobilisés. Les démarches administratives s'annoncent longues et fastidieuses. TF1 | Reportage N. Chiesa, T. Gathy