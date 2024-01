Après les ravages d'un incendie, la forêt renaît

Le travail est gigantesque : 15 000 plants à mettre en terre en trois semaines pour que ces arbres de quelques dizaines de centimètres prennent tranquillement racine d'ici le début du printemps et atteignent un jour plusieurs mètres de haut. L'entreprise de Benjamin Lefranc est en charge du reboisement de la forêt du Pignada. Le reboisement est nécessaire, car, en fin de juillet 2020, suite à un incendie criminel, un tiers des 275 hectares de cette forêt urbaine sont partis en fumée. Une catastrophe écologique doublée d'un traumatisme pour les habitants. Trois ans plus tard, voir cet espace naturel protégé repartir est un soulagement pour les promeneurs. Il y a 170 ans, plus de 90% de pins avaient été semés pour stabiliser la dune. En diversifiant les essences, les chances de survie de la forêt seront maximisées face à de nouveaux enjeux climatiques. Il faudra néanmoins de la patience, 20 années minimum seront nécessaires pour que la forêt de Pignada redevienne le poumon vert qu'elle était. TF1 | Reportage H. Villatte, E. Castaing