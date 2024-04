Après les records de chaleur, douche froide à Biarritz

En quelques heures, l’ambiance a bien changé sur la grande plage de Biarritz. On est passé de 30 degrés ce samedi après-midi à 17 degrés ce dimanche. Un retour en normal de saison apprécié par des promeneurs. La température de l’eau est stable à treize degrés. Comparée à ce samedi, la plage est carrément vide. Les vacanciers en profitent pour se détendre en terrasse. Le plus dur reste pour les commerçants. Chaque jour, il faut choisir entre la collection d’hiver et d’été. "Hier, il y avait plutôt des clients qui voulaient aller à la plage, donc ils cherchaient des maillots, des tongs, quelque chose justement de frais. Alors qu’aujourd’hui, ça va être plus quelques écharpes pour les petits coups de vents, pour se couvrir bien. On essaie d’avoir un bout de tout, mais ce n’est pas toujours facile quand même", explique Manuela Bazzaco, vendeuse. Ce yo-yo des températures pourrait se poursuivre avec une semaine en dessous des normales de saison et un nouveau pic de chaleur le week-end prochain. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux