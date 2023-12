Après les soudaines inondations, la colère des habitants

Annick n'a plus d'électricité. Ce mercredi matin, son sous-sol est encore inondé, son congélateur complètement renversé. Son voisin, Serge, est en train d'éponger le sol de sa maison. Le septuagénaire n'en est pas à sa première inondation. À Montivilliers (Seine-Maritime), en 2003, l'eau était montée jusqu'à plus d'un mètre. Là encore, la Lézarde, une rivière, avait débordé. D'autres habitants sont également en colère. En centre-ville, beaucoup constatent les dégâts et s’interrogent : "Ils auraient pu prévenir tous les gens qui étaient dans le bas de Montivilliers qu'ils prennent leurs dispositions", ou encore "Pourquoi il y a eu une inondation, alors qu'il y a des bassins ? Surprenant.". Il existe 200 bassins aux alentours de la ville. Chacun a pu retenir 20 000 mètres cubes d'eau. Ce qui est insuffisant pour éviter l'inondation. Pour la communauté urbaine, il était impossible de prévoir une montée des eaux aussi brutale. Pour éviter de nouvelles inondations, une dizaine de bassins de rétention d'eau devraient être construits d'ici 2029. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby