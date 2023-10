Après les tempêtes, des communes sans eau potable

Pack d'eau à la main, depuis 24 heures, les habitants s'organisent, il n'y a plus d'eau potable à Lucéram. "Pour boire, on a ces eaux-là. Après, je prends quand même l'eau du robinet pour nettoyer, pour faire le reste", affirme un habitant. Et cette mobilisation est générale. La municipalité a stocké des packs d'eau et les distribue à la population. Paradoxale, cet été, cette commune de 1 200 habitants avait souffert du manque d'eau et de la sécheresse. Et aujourd'hui, c'est à cause des pluies diluviennes. Pour les commerçants et la vie économique du village, beaucoup espèrent ici que la situation va rapidement se rétablir. "Ça devient compliqué, on achète des packs d'eau, puis on met de l'eau en bouteille aux clients. On n'a pas le choix, donc c'est un coût supplémentaire", explique une restauratrice. De nouvelles analyses sont en cours pour retrouver cette eau potable. La distribution des bouteilles d'eau minérale est prévue jusqu'à la fin de la semaine prochaine. TF1 | Reportage P. Roubaud, D. Laborde