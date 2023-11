Après les tempêtes, des rues du littoral ensablées

Il est difficile de sortir sa voiture du garage ce mardi matin. Plus de 150 km/h de vent ce week-end, et les rues de Mimizan (Landes) ont pris des airs de désert du Sahara. Les escaliers ont quasiment disparu sous les sables. Les habitants de bord de mer ont donc sorti les pelles. Ces dunes, en plein centre-ville, donnent le sourire aux promeneurs. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la plage au pied de la maison : "C'est du sable partout, tout le coin et c'est rempli de sable". Les agents municipaux dégagent les axes routiers en priorité. Il faudra louer des machines supplémentaires la semaine prochaine pour dégager tout ce sable. Sur la plage, c'est l'heure du bilan. Certaines protections n'ont pas tenu face à la force du vent. De nouveaux aménagements vont être mis en place. Le vent souffle encore assez fort avec des rafales à 50 km/h, des conditions météo qui ne facilitent pas le travail des équipes de nettoyage. TF1 | Reportage A. Viera, F. Gourdin