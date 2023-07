Après les violences, les soldes à la peine

À la recherche de la meilleure promotion dans les boutiques de Reims (Marne), où les clients sont enfin en magasin. En effet, ils sont nombreux à avoir attendu la fin des violences urbaines pour en profiter. "Je n'avais pas trop envie de me balader avec tout ce qu'il se passait dans les rues" ; "On s'inquiète comme tout le monde, on regarde un peu ce qu'il se passe, on s'informe, et puis on continue de vivre quand même", lancent des clients. Deux tramways et une quarantaine de voitures incendiées, des commerces pillés dans certains quartiers, les trois nuits de violences que Reims a connues en fin du mois de juin, ont marqué les esprits. Juste au moment du lancement des soldes, même si le centre-ville n'était pas directement concerné, le chiffre d'affaires s'en est ressenti. L'autorisation d'ouvrir ce dimanche n'a pas été un succès. Et la semaine supplémentaire de soldes jusqu'au 1er août, aura peu d'incidence, surtout à Reims. Le seul point positif, c'est que la canicule de ces derniers jours n'a pas freiné le retour des amateurs de soldes. Comme il reste désormais trois semaines de soldes, la deuxième démarque risque d'arriver un peu plus retard, mais elle vaudra le coup après ce démarrage un peu morose. TF1 | Reportage V. Dietsch, G. Gruber