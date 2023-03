Après les violences, nettoyage et réparations

En arrivant au travail, c'est une surprise qu'Isabelle Bosc se serait bien passé. Des manifestants ont brisé les vitres de son agence: "Je comprends très bien qu'ils aient besoin de s'exprimer, en revanche, la violence gratuite je ne comprends pas". La nuit a été mouvementée à Lyon (Rhône) : poubelles incendiées, vitres cassées, et façades taguées. En tout, 500 personnes s'étaient donné rendez-vous. Ce vendredi matin, les violences laissent place à des rues quasi-désertes, et des commerces moins fréquentés par les clients. Dans ce quartier, les habitants sont inquiets : "j'ai peur que les choses puissent dégénérer comme ça et ça peut être dangereux", "je n'aime pas les dégradations, les manifestations oui, mais pas la violence". Il n'y a pas que des matériels cassés. Sur les murs de la mairie, les tags effacés hier ont laissé place à de nouveaux. "On a vraiment beaucoup de tag tous les jours, et on n'arrive pas nécessairement à en venir à bout car ils sont renouvelés très régulièrement", explique Mohamed Chihi, adjoint à la sécurité sûreté et tranquillité à la mairie de Lyon. Résultat, cette agence de nettoyage est débordée. Face à la demande, l'entreprise cherche même à recruter. De nouveaux agents de nettoyage viendront en renfort dès la semaine prochaine. TF1 | Reportage S. Prez, B. Gereys, M. Nadal