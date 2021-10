Après l'été, c’est l’heure de l'élagage des arbres en Provence

Dans les villages du sud du pays, les platanes sont rois. À Saint-Jeannet, l’un d’entre eux, presque centenaire, s’épanouit pleinement... peut-être un peu trop. "Ils peuvent, quand ils se plaisent, gagner un mètre ou deux par an. Ce sont des arbres qu’on élague régulièrement", explique un responsable à la mairie de la commune. Ces platanes vont perdre leurs feuilles d’ici quelques semaines, alors il faut agir maintenant. "On va commencer par les petites branches. Après, on va tailler les grosses en laissant des tire-sève, pour qu’au printemps, ça puisse repartir", affirme un agent de terrain. Ils repartiront et offriront une ombre généreuse dès que la chaleur reviendra. C’est pour cela qu’ils ont été plantés ici. À Saint-Paul-de-Vence, les platanes abritent le marché et les parties de pétanque. Les habitants y sont très attachés. Ces arbres peuvent atteindre 40 mètres de haut et vivre plusieurs centaines d’années.