Après leurs études, ils reviennent dans leur région

Environ 83% des Français sont fiers de leur région. Une fierté qui pousse de nombreux jeunes adultes à revenir vivre en milieu rural après leur étude en ville. A 26 ans, Noéline ne voyait pas sa vie ailleurs qu'à Olliergues (Puy-de-Dôme). La ville compte 800 habitants. Avant de racheter une pharmacie, la jeune femme originaire de la campagne a vécu six ans à Clermont-Ferrand pour ses études. Une fois son diplôme en poche, impensable pour elle de s'installer en ville. Noéline a été chaleureusement accueillie par les habitants. Comme elle, de plus en plus de jeunes choisissent la tranquillité et la proximité des petits villages. Jeune trentenaire, Aurélie, vétérinaire, a fait le même choix. Après des études à Paris et à Lyon, elle a décidé de revenir s'installer dans le village où elle a grandi. Une arrivée qui répond aussi à un besoin crucial en professionnel de santé. Le sentiment de responsabilité et la gratitude envers sa commune ont guidé la jeune femme. Selon les derniers recensements, à l'âge de 24 ans, les jeunes sont désormais aussi nombreux à s'installer en ville qu'à retourner à la campagne. TF1 | Reportage E. Vinzent, B. Ghorchi