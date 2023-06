Au lendemain de l'horreur, la sidération à Annecy

Des fleurs, des peluches, des bougies, et des larmes, impossible à retenir : "On aurait pu être là, ça aurait pu être nos enfants. Hier, ce n'étaient pas les nôtres, mais demain, ça peut être les nôtres". Toute la matinée ce vendredi, les Annéciens, peu importe leur âge et leur profession, sont venus en silence dans ce parc qu'ils connaissent tous, où une attaque au couteau s'est produite la veille. Jeudi matin, certains auraient même dû y être. Il est difficile aussi de retourner en classe, dans cette école primaire, à quelques mètres du lieu de l'attaque. "On se sent toujours choqués, sidérés et particulièrement émus de ramener nos enfants à l'école". Comment mettre des mots et apaiser leur angoisse ? Une cellule psychologique est à la disposition des élèves. C'est toute une ville, si touristique, si photographiée, qui attend, suspendue aux nouvelles des enfants hospitalisés. Un rassemblement pacifique devrait être organisé ce week-end, et ils sont nombreux à vouloir s'y rendre. TF1 | Reportage G. Charnay, S. Chevallereau, E. Nappi