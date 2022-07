Après l'incendie, le lent retour à la vie quotidienne

À la place des barrages de la police, il y a la circulation matinale. La zone d'activités à l'entrée de La Teste-de-Buch est désormais totalement accessible. Dans une boucherie de quatorze salariés, on était pressé de rouvrir. Plus loin, il y a l'hippodrome. Le parking des pompiers s'est largement vidé. C'est tout l'inverse du centre d'entraînement équestre avec le retour des 400 chevaux de course. Eux aussi sont partis en urgence. Pour ces champions qui valent plusieurs millions d'euros, l'absence d'exercice ne pouvait pas s'éterniser. En tout, 200 personnes ont repris le travail dans ce pôle, l'un des plus grands du pays. Mais tout le bassin ne se relève pas aussi vite. Fondée en 1909 dans le quartier du Moulleau à Arcachon (Gironde), une pâtisserie attend encore un flux estival régulier. Son voisin tient un café-restaurant et fait le même constat d'un manque d'ambiance et de contact avec les vacanciers. Guillaume Oriou, quant à lui, est heureux de retrouver son immense terrain et est pressé de choyer ses animaux. TF1 | Reportage O. Santicchi, T. Fribourg, D. Pires