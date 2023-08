Après l'incendie, le village toujours sous le choc

Au lieu-dit La Forge, la circulation a repris. Difficile de prendre conscience qu'un drame s'est noué ici il y a 24 heures seulement. Des journalistes, des gendarmes et ces quelques fleurs déposées ici par des voisins solidaires. Les mines sont graves, la tristesse est omniprésente. "Je ne peux pas bien m'exprimer. Ça me fait mal au cœur", confie une passante. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Et imaginer la fin tragique des onze victimes est particulièrement douloureux et incompréhensible. Au centre de Wintzenheim (Haut-Rhin), malgré le soleil et les géraniums, plus personne n'ignore le drame. La manchette des dernières nouvelles d'Alsace, un coup de poing qui laisse sans voix, les mots semblent dérisoires. L'imagination décuple l'émotion. Un registre de condoléances a été ouvert à l'église Saint-Laurent. Dès mercredi soir, une cérémonie y était organisée. Le temps est comme suspendu. Chacun attend maintenant des réponses que seule l'enquête pourra apporter. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, L. Claudepierre