Après l'incendie, les animaux de retour au zoo d'Arcachon

C'était une cargaison très attendue . Les deux singes siamangs font leur grand retour au zoo d'Arcachon, au grand bonheur des soigneurs. Deux semaines après l'évacuation, le rapatriement est sportif. Après cinq heures de route en cage, les singes sont enfin libres. C'est un soulagement pour l'équipe des lieux. La tristesse hante encore certains soigneurs. En effet, lors de l'évacuation, quatorze animaux ont succombé au stress et à la chaleur. L'opération est inédite en Europe. Jamais aucun zoo n'avait connu un tel transfert d'animaux. C'est un exploit, selon la vétérinaire du zoo. "Déplacer 400 animaux, c'est exceptionnel. On a fait à peu près une trentaine d'anesthésies dans un temps record et dans des conditions très difficiles, plus de 40 degrés sur le parc", raconte Elodie Trunet, vétérinaire du zoo du bassin d'Arcachon. En tout, une soixantaine d'espèces sont rapatriés au compte-gouttes. Dans la volière, les perroquets prennent de nouveau leur envol. De l'autre côté du zoo, l'arrivée des orangs-outangs nécessite quelques adaptations. Qui dit grand singe, dit grand moyen. TF1 | Reportage L. Cloix, H. Massiot