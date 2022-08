Après l’incendie, les habitants retournent chez eux

C’est un camion de pompiers pris par le feu qui a sauvé la maison d’une habitante d’un village d’Aubais (Gard). Dimanche, les flammes encerclaient le jardin. Partout autour de celui-ci, tout est calciné. Une scierie est totalement brûlée. Les propriétaires habitaient sur place. Il n’y a plus de poules, plus de chèvres, plus rien. La situation est difficile à réaliser pour Freddy Cerda, maire du village de Gallargues-le-Montueux (Gard). "C’est désastreux pour eux, ils ont tout perdu ces pauvres jeunes. Mais c’est immaîtrisable un feu comme ça", explique-t-il. Des habitants ont pu rentrer chez eux dans la nuit. Le feu s’est arrêté à 100 mètres de leur maison. Mais avant de rentrer, certains ont besoin de reprendre des forces. "On ne sait pas ce qu’on va trouver. Il y a par moment des bouffées de pleurs, mais on va essayer de gérer", dit une habitante évacuée. Toute la nuit, les habitants restent et dînent ensemble, solidaires. En fait, c’est bien plus qu’un simple repas. Il s’agit d’une manière de remercier les 400 pompiers mobilisés. TF1 | Reportage F. De Juvigny, L. Gorgibus