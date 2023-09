Après l'ouragan, des inondations géantes en Floride

En une seconde, le vent a retourné une voiture sans faire de victime. L'ouragan Idalia continue sa course. Mercredi, en Floride, les vents ont atteint 215 km/h. Une station-service n'a pas résisté. Par endroits, l'eau est montée jusqu'à cinq mètres de haut, emportant tout sur son passage. Deux personnes sont mortes dans des accidents de voiture. Quelques heures plus tard, les habitants constatent l'ampleur des dégâts. Une maison a été complètement soufflée par l'ouragan. Un choc pour une mère et sa fille. A quelques kilomètres, Keaton Beach a été inondée en quelques minutes. Elle a subi la montée des eaux très soudaine qui a emporté tout un étage inférieur dans une maison. Mais heureusement, la décrue a commencé. Dans la ville voisine de Perry, l'heure est au nettoyage. Plus de 300 000 personnes sont toujours privées d'électricité en Floride et en Georgie. De nombreux habitants ont échappé au pire. TF1 | Reportage V. David, A. Monnier, A. Poupon