Après plusieurs mois de fermeture, le cabaret « Chez Michou » rouvre ses portes

Les Michettes lancent le spectacle, c'est la tradition. Pour les voir, le pass sanitaire est obligatoire. Après une fermeture d'un an, un seul mot d'ordre pour la directrice du cabaret : s'amuser. "Que du bonheur, que de la joie, qu'une envie folle de travailler et puis montrer tout ce qu'on a créé pendant tout ce temps-là", confie Catherine Catty. Dans les loges, les artistes se transforment pour devenir sur scène des stars du showbiz. En playback, ces hommes font le show en Mylène Farmer ou Régine, reine des nuits parisiennes. Parmi les créations, il y a Hoshi, Lady Gaga ou le couple Sylvie et Johnny. Des choix élaborés par le nouveau directeur artistique. "Il fallait que je fasse évoluer le spectacle avec un esprit Michou. Avec Michou j'ai travaillé pendant 33 ans, donc j'étais vraiment dans l'ADN de la maison", confie "Marie-Pierre". Le public, lui, apprécie : "c'était très bien" ; "Ça fait chaud au cœur de pouvoir revenir et là c'était vraiment grandiose". De plus, cette année, ce cabaret fête ses 65 ans.