Après un éboulement, un village presque isolé

L'éboulement, particulièrement impressionnant, a déversé sur la départementale quelque 1 500 tonnes de rochers dans le village de Saint-Martial-Entraygues, où il n'y a ni commerce, ni service. Rejoindre la ville voisine est désormais toute une aventure. Depuis maintenant deux semaines, Romain doit maintenant se lever un peu plus tôt chaque matin. Pour déposer son petit garçon d'un an chez l'assistante maternelle et aller travailler dans la ville voisine, il doit emprunter un chemin communal étroit et sinueux à la place de la route principale fermée à la circulation. Arrivé à destination, il a parcouru le double de kilomètres et a mis deux fois plus de temps que d'habitude. La route coupée pose également problème aux entreprises à proximité. C'est le cas d'une société fabricant de compost et de bois énergies. Quant aux habitants, ils vont devoir patienter devant l'ampleur des travaux. Au moins deux mois seront nécessaires pour rouvrir la route et pouvoir accueillir dès le printemps les 1 000 vacanciers qui viennent au camping d'en face, de l'autre côté de la Dordogne. Tf1 | Reportage C. Paredes, E. Sarre