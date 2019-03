Aquitaine : l'érosion a fait ressortir les blockhaus sur les plages

L'érosion s'accentue en hiver à cause des grandes marées, emportant avec elles le sable des plages. La dune du Pilat a notamment vu ses pieds s'effondrer suite aux tempêtes hivernales et à la pression des courants. Un phénomène qui impressionne les touristes, d'autant plus que certains vestiges de la région commencent à apparaître. Parmi eux, il y a les blockhaus, encore ensablés il y a quelques mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.