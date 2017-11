Quel arbre de Noël choisir ?

Bien que Noël ne soit que dans un mois, les préparatifs vont bon train déjà. Et qui dit Noël dit sapin. Si certains attendent encore début décembre pour installer leurs sapins, les passionnés eux, sont déjà allés choisir les leurs. Entre le Nordmann, l'Epicéa et le Nobilis, le dilemme s'impose. L'idéal est de trouver un bel arbre qui puisse résister jusqu'à l’Épiphanie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 27/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.