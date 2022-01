Arbres fruitiers : c'est le moment de les tailler

Ce mercredi matin, les bourgeons des pommiers sont figés dans le froid. Il fait moins deux degrés dans le brouillard, mais pas de quoi freiner Denis. Bien au contraire, c'est quand la nature est totalement au repos en plein hiver qu'il faut tailler les arbres fruitiers, en les imaginant avec de feuilles au printemps. "Ce qu'il faut, c'est que les branches du haut ne fassent pas trop d'ombres à celles du bas. Après, elles ne poussent plus et s'éteignent", explique Denis. Ensuite, l'objectif est d'avoir de beaux fruits en été, sans que l'arbre ne se fatigue. Il faut donc équilibrer la taille entre les bourgeons qui feront des branches et ceux qui feront des fruits. Ces cerisiers trentenaires vont encore être taillés un ou deux ans avant d'être remplacés. Les arbustes fruitiers, notamment les groseilliers, doivent aussi être nettoyés. Un travail de précision en plein hiver qu'Émilie découvre depuis un an. "Ce sont des longues heures seule dans les groseilliers, mais c'est intéressant de voir les fruits, confie-t-elle. C'est la météo du printemps qui décidera ensuite de la richesse des récoltes. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse