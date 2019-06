À l'hôpital d'Arcachon, les urgentistes sont à bout

En ville ou à la campagne, le manque de médecins pousse les gens à aller aux urgences, même pour des cas pas très graves. Une situation qui rend le travail des urgentistes extrêmement compliqué. À Arcachon, certains d'entre eux travaillent à un rythme infernal entraînant la fatigue. Le chef de service des urgences de l'hôpital travaille trois week-ends par mois. Avec l'enchaînement des nuits blanches, la réception de flux incessant de patients et la volonté de rester performants, ces urgentistes ressentent un stress permanent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.