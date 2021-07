Archives : les Français et le barbecue, toute une histoire

Une version solaire du barbecue a été inventée il y a 30 ans, carrément lunaire. C'est le vrai compagnon des vacances. C'est un objet de liberté pour certains. Six Français sur dix en possèdent un. La cuisine au barbecue est arrivée des États-Unis dans les années 50 et devient à la mode dix ans plus tard. Il n'y a rien de plus agréable l'été que d'organiser un barbecue party, encore faut-il savoir l'utiliser. D'abord, pour l'allumer, il y a plusieurs possibilités, comme la méthode champion, en 54 secondes chronos. Ensuite, la méthode pleins poumons, qui n'est pas très efficace. Puis il y a le mode radical avec de l'alcool à brûler directement sur le coffre de la voiture, à quelques centimètres du réservoir d'essence, impensable aujourd'hui. Enfin, il y a la cuisson. Chacun met ce qu'il veut sur son barbecue. Viande et saucisse le plus souvent, mais pas seulement. Il existe aussi des brochettes de fruits grillés. Enfin, le barbecue est également un style vestimentaire, à condition de faire attention tout de même, car un barbecue, ça brûle.