Archives : ouvrir ses cadeaux au pied du sapin, aujourd'hui comme hier, le même bonheur

Voici l'image d'une époque où ce sont vraiment des souliers que le Père Noël ne devait pas oublier. En soixante ans, au petit matin, rien n'a changé, à part peut-être la tapisserie. L'empressement des enfants mal réveillés est toujours intact. Quant aux contenus des paquets, ils ont changé au fil des années. Mais de tout temps, ce matin-là, les regards et les sourires en disent encore plus que les autres jours. Les parents utilisent parfois des ciseaux pour aider leurs enfants à ouvrir leurs cadeaux. Ces derniers, par contre, se servent parfois de leurs dents pour les déballer au plus vite, car ils ont hâte de découvrir ceux qui se cachent à l'intérieur. Et ça fait des décennies qu'en quelques secondes, des dizaines de paquets sont déchiquetés, arrachés ou encore éparpillés. Alors qu'il avait fallu de très longues minutes pour les emballer. Pour les enfants, ouvrir leurs cadeaux le matin de Noël restent un moment magique et d'émerveillement.