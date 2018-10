Les Ardéchois ont fêté la châtaigne lors des Castagnades

Chaque année, Privas vit au rythme des Castagnades. Ainsi, plus de 10 000 personnes sont venues assister à cette foire d'automne. Le fruit mis à l'honneur au cours de ce festival n'est autre que la châtaigne, véritable fierté d'Ardèche. Cette gourmandise y est présentée et dégustée sous toutes les formes, que cela soit en crème, en sirop ou même dans la soupe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.