Ardèche : Mundiya Kepanga est venu à la rencontre des écoliers

Des écoliers ardéchois ont reçu dans leur classe le chef de la tribu de Papouasie, en Nouvelle-Guinée. Venu du bout du monde, Mundiya Kepanga est venu parler de sa forêt aux enfants. C'est une rencontre rare et précieuse. Il habite à 14 000 km de l'Hexagone, sur une île au nord de l'Australie. Dans son pays, l'observateur du monde moderne lutte contre la déforestation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.