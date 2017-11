Ardèche : Rencontre avec un couple de verriers

En Ardèche, un couple de verriers fait des merveilles. Monsieur souffle le verre tandis que madame en fait des bijoux. L'an dernier, ils ont investi l'ancienne école communale de Saint-André-de-Cruzières et en ont fait leur atelier. Ce couple utilise la technologie numérique pour la réalisation de ses pièces. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.