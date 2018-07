Ardèche : la rivière des Ollières-sur-Eyrieux est prise d'assaut par les baigneurs

Dans la vallée du Rhône, la température à l'ombre monte à 37 degrés. Pour fuir la canicule, les habitants aiment passer leur journée à Ollières-sur-Eyrieux, un village d'Ardège, où la température de l'eau de la rivière est très bonne et le temps est plus frais. Se rafraîchir et se baigner le plus longtemps possible, c'est désormais une priorité. Mais les vacanciers y vont aussi pour visiter les dizaines de grottes qui se trouvent dans le département. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.