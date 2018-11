Arfeuilles : la classe moyenne travaille pour payer

La baisse du pouvoir d'achat est fortement ressentie par la classe moyenne qui se sent être la plus lésée. Exemple à Arfeuilles dans l'Allier, Pierre et Cécile Rosnet-Goutaudier ont des revenus trop élevés pour toucher des aides de l'Etat. Pourtant, à la fin du mois, ils ont quasiment tout dépensé en charges sans faire d'extra. Le couple soutient le mouvement des gilets jaunes et il pense que le gouvernement est complètement déconnecté de la réalité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.