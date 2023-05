Argelès, le paradis des campings

Soigner l'accueil ou encore garantir des apéros. Mais encore, quelle est la recette d'un bon camping ? Ils seraient 700 000 vacanciers heureux chaque année à Argelès-sur-Mer. Ils sont répartis dans les 48 campings. Des tentes, des mobile-homes, des caravanes à perte de vue, du massif des Albères à la Méditerranée. Les premiers campeurs se sont installés ici même, il y a plus d'un siècle. L'activité a été réglementée en 1950 avec l'installation d'un camp pilote. Près de sept décennies plus tard, ce camping municipal a à peine changé. L'atout numéro un, c'est l'accès en mer à 200 mètres à pied. Le numéro deux, c'est le prix à la nuit. Chaque camping doit trouver son créneau. Un peu plus dans les terres, pour attirer les familles, un espace aquatique dernier cri est indispensable. De l'autre côté de la rue, ce camping haut de gamme mise avant tout sur un jardin botanique, entretenu chaque jour par huit jardiniers. Des structures plus proches de la nature, la tendance du moment. TF1 | Reportage Y. Hovine, P. Rousset. P. Limpens