Argelès-sur-Mer : les planches gonflables et les bouées géantes sont à la mode

Il est difficile de supporter la chaleur quand le thermomètre dépasse les 30°C. Sur la plage, profiter du beau temps, malgré la canicule, reste possible en prenant le large. Planches gonflables, bouées géantes, ... tous les moyens sont bons pour rafraîchir les vacanciers. À Argelès-sur-Mer, ces activités attirent plus de 150 personnes par jour à cette période de l'année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.