Argent dans les villages : quatre banques pour un distributeur

Sur ce marché d’un petit village de Seine-et-Marne, la boulangère n’accepte que les espèces et cela va très bien à ses clients. D’autres commerçants, comme le poissonnier, accepte les cartes bancaires, mais à contrecœur, à cause des frais prélevés par les banques. Pour payer en espèces, ici, il faut prévoir. Le premier distributeur automatique de billets se trouve à un quart d’heure en voiture. Il y a aujourd’hui dans le pays 46 000 distributeurs de billets, soit -12% en cinq ans. Dans cette autre commune de l’Oise, deux distributeurs automatiques pour 3 000 habitants. Ici, à Sainte-Geneviève, les banques testent une nouveauté qui pourrait freiner la disparition des distributeurs de billets. Cette ancienne machine BNP Paribas vient d’être mutualisée entre quatre banques : BNP Paribas, Crédit Mutuel, CIC et Société Générale. Les clients, qui ne s’en servaient pas à cause des frais facturés lors d’une retrait hors de leur banque, peuvent maintenant le faire. Dans les trois ans qui viennent, 7 000 distributeurs de billets doivent être convertis en machines multiservices pour justement améliorer le service bancaire en zone rurale. TF1 | Reportage P. Gallacio, S. Fortin