Argent de poche : quand les jeunes s'impliquent dans la vie communale

Une fois l'été passée, les jobs d'étudiants sont plus difficiles à trouver. Dans le Finistère, une commune a mis en place un nouveau dispositif. Baptisé "Argent de poche", il consiste à proposer aux jeunes des petits travaux d'intérêt général sur le territoire. En contrepartie, ils perçoivent quinze euros par matinée. Les tâches sont variées : nettoyer et entretenir le cimetière ou les trottoirs, balayer les tombes, enlever toutes mauvaises herbes, etc. Le maire montre l'exemple et participe, lui aussi, à ces offres de service. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.