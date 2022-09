Argent de poche : où sont les parents les moins généreux ?

Selon une étude Pixpay, la moyenne d'argent de poche perçue en Normandie est de 28 euros, et pas un centime de plus. De quoi surprendre certains parents. D'autres ont choisi de prendre l'information avec humour. Les Normands semblent donc fidèles à leur réputation. Et comme on dit: "un sou est un sou". "Les Normands font plus attention à l'argent", "En Normandie, on est réputé comme étant des radins", témoignent certaines passantes. Au-delà des clichés, cette étude fait beaucoup parler. La Corse serait la région la plus généreuse, avec en moyenne 50 euros d'argent de poche par mois. Incompréhensible pour certains : "Avec 50 euros tu peux faire beaucoup de choses", "je trouve que c'est énorme quand-même 50 euros d'argent de poche pour les enfants". Les papas seraient aussi plus généreux que les mamans, avec huit euros de plus en moyenne pour les enfants. Malheureusement pour ces derniers, dans 69% des cas, ce sont bien les mamans qui s'occupent de l'argent de poche. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby