Argent gaspillé : la déviation de la discorde

Au beau milieu de la Dordogne, piles de pont et échafaudages provisoires, un chantier figé depuis déjà quatre ans. La source d'une querelle de 40 ans, c'est un contournement qui permettrait aux voitures et poids lourds d'éviter le centre de Beynac et les falaises avoisinantes, via deux ponts sur la Dordogne. Le problème, c'est que les détracteurs voient dans le projet estimé à 40 millions d'euros, une menace pour l'environnement. "Dans la zone centrale de cette réserve, la Dordogne plus les berges, on ne doit pas toucher aux écosystèmes naturels", explique Bernard Bousquet, administrateur. En 2018, le Conseil d’État tranche, les travaux doivent cesser. Dernier rebondissement : malgré les 26 millions d'euros déjà engagés, en juillet dernier, le tribunal a exigé la destruction des ouvrages, sous peine d'une sanction de 3 000 euros par jour de retard. Pas de quoi convaincre le département. Le préfet doit examiner le dossier dans les prochaines semaines. La querelle historique n'est pas prête de s'arrêter. TF1 | Reportage S. Petit, C. Brousseau