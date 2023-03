Argent gaspillé : la médiathèque prend l'eau

Son toit ressemble à un livre ouvert. Une conception peut-être trop audacieuse, car une fois à l'intérieur, ce n'est plus vraiment la même histoire. Une vingtaine d’infiltrations au total dans le bâtiment de 1 500 mètres-carrés, jusqu'à rendre une partie des locaux inutilisables. Il y a encore plus inquiétant. Au premier étage dans la chaufferie, il y a une fissure qui fait plus de deux centimètres, la dernière découverte. "Avec la question de fondation qui bouge potentiellement, ce ne serait pas raisonnable de continuer à rendre le service dans ce bâtiment", confie Célia Escurat, directrice générale des services chez Haute-Corrèze Communauté. La médiathèque est aujourd'hui fermée au public. Elle a été inaugurée il y a seulement 22 ans pour 2,5 millions d'euros, auxquels il faut ajouter 183 000 d'euros de travaux ces dix dernières années. Une addition plus que salée pour les habitants. Quant aux associations qui utilisaient le lieu pour leurs activités, elles s'attendent à passer plusieurs années difficiles. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre