Argent gaspillé, le pont qui ne mène à rien

Sur ce pont, aucune voiture n'a jamais roulé. Pour cause, depuis sa création il y a cinq ans, il n'a pas été rattaché à la moindre route. Un ouvrage beau mais inutile. "Pour moi c'est un gâchis mais c'est nos élus qui doivent s'occuper du problème", "Qui va payer, c'est les Ardennais je suppose", "C'est honteux, c'est quand même l'argent public. Je pense que ça a été mal étudié", témoignent les habitants. Ce pont faisait partie d'un projet de contournement pour désengorger Charleville-Mézières et ses alentours. La passerelle a été construite en premier mais elle a pris une bataille judiciaire de plusieurs années. Le Conseil d'Etat a rendu impossible le reste des travaux. Résultats : du béton pour rien et des voitures plus nombreuses dans la commune voisine. Le pont perdu à trois millions d'euros a en plus obligé la commune à investir dans des aménagements pour faire ralentir les voitures : 500 000 euros d gâchis supplémentaires. Chaque jour, 6 000 véhicules passent sur le passage. Le plus étonnant, c'est que les associations qui ont fait annuler le contournement ne demandent pas la destruction du pont. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse