Argent : les Français délaissent les espèces

Devant un distributeur de billets, on a attendu, mais personne ou presque, n'est venue. On demande à la personne si elle y va toutes les semaines ou tous les jours. "Je retire peut-être tous les mois, 50 euros", confie la dame et c'est à peu près la moyenne nationale. Un chiffre en baisse constante, car payer par carte, c'est désormais possible partout. Finalement, au bout d'une demi-heure, Gérard vient retirer et il fait ça deux fois par semaine. Il ne fait pas confiance au paiement sans contact. Pourtant, cette technologie, les Français l'utilisent douze fois plus que le liquide. Certains endroits résistent tout de même à la carte bleue. Au marché par exemple, un paiement sur deux s'y fait en espèce. Pour Jérôme, c'est aussi un moyen de laisser un pourboire en arrondissant la somme à payer. Avoir des billets et des pièces sur soi, c'est aussi une question de génération. Chez les moins de 34 ans, une personne sur deux ne se rend jamais au distributeur pour retirer de l'argent. TF1 | Reportage T. Jarrion, B. Chastagner