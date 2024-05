Argent public : les panneaux de la discorde

Décroché pour le symbole. Ce matin-là, des autonomistes alsaciens retirent ce panneau érigé quelques jours plus tôt par la Région Grand Est. "C’est du chantage à la subvention", dénonce Jean-Georges Trouillet, président du parti autonomiste alsacien Unser Land. En effet, en échange de l’attribution de subventions d’investissement, la Région Grand Est demande désormais d’installer des panneaux mentionnant "La Région aide ses communes" à l’entrée de chaque commune qui en bénéficie. Le coût est de plus d’un million d’euros. La collectivité demande déjà d’apparaître sur les devantures des projets qu’elle finance et d’autres supports de communication. Contactée, la Région Grand Est a refusé de répondre à nos questions. Le maire du Duttlenheim (Bas-Rhin), Alexandre Denisty, n’est pas du même bord. Il souhaite sortir l’Alsace de la grande région, et pourtant, il n’est pas contre ces panneaux. Pour lui, c’est du donnant-donnant. À ce jour, il n’existe aucun contrôle pour les maires récalcitrants qui refuseraient de garder les panneaux. Certains ont fait savoir qu’ils retireraient une fois la subvention accordée. TF1 | Reportage E. Schings, E. Vaudelet, L. Claudepierre