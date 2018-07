Argiusta-Moriccio : des habitants ont aménagé un jardin solidaire

En moins d'un an, le paysage de la commune d'Argiusta-Moriccio s'est transformé. Une parcelle de terrain remplie de ronces est devenue un potager grâce au travail acharné des habitants. Une initiative qui fait vivre le village. Pomme de terre, radis, fleurs de courgette,... sont directement vendus au pied du jardin pour le grand plaisir des acheteurs. Bientôt, le potager alimentera la cantine scolaire. Et non seulement il a le mérite d'être bio, il crée également un lien social entre les habitants. En tout, sept personnes originaires du villages, en réinsertion professionnelle, s'occupent de ce jardin solidaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.