Ariège : le marché de Foix à votre service même pendant les vacances

Quelle que soit la météo, les étals du marché de Foix, en Ariège, s'installent toujours aux aurores et se remplissent de produits du terroir. Tous les commerçants répondent présent comme Nicolas, l'éleveur d'escargot, Jean-Marc, le poissonnier, Mariame, la maraîchère et surtout Marie-Louise, la doyenne. À 91 ans, elle n'a jamais pris une seule semaine de congé. Les clients leur en sont tout simplement reconnaissants.