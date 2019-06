Arlempdes : une immersion au cœur des gorges de la Loire

Le silence règne au pied des falaises d'Arlempdes, l'un des plus beaux villages du département de la Haute-Loire. Au cœur des gorges de la Loire, le plus long fleuve de l'Hexagone, la nature est préservée, authentique et sauvage. On peut y trouver des loutres, des poissons ou même des truites. La flore y est également riche. Grégory Jovignot, guide de randonnée, a découvert cet endroit il y a dix ans. Depuis, il n'a plus cessé d'arpenter les chemins des sentiers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.