Arles au rythme de la Feria pour trois jours

C'est le dernier tour de piste dans les arènes avant le début des ferias dans quelques heures. Les cocardes pour décorer les taureaux de corrida arrivent. Tout est prêt à Arles (Bouches-du-Rhône). Après deux ans d'arrêt pendant la pandémie, les Arlésiens retrouvent leur fête de Pâques. Durant les quatre jours de fête, 35 000 personnes sont attendues dans les arènes. Jusqu'à lundi, les courses camarguaises et les corridas vont se succéder. Les taureaux sont arrivés il y a une semaine de Cordoue, en Espagne. Ils sont les plus beaux de leurs races pour le plaisir des spectateurs et des toreros. Dans le centre-ville, les paellas commencent à fumer. Les touristes achètent les derniers billets avant de faire la fête. "On vient depuis des années à chaque Feria et on est toujours enchanté, c'est familial", confie une touriste. Ce week-end, Arles attend près de 180 000 personnes pour célébrer l'ouverture de la saison taurine sous le soleil et dans la bonne humeur. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P. Amar