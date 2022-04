Arles vibre au rythme de la Feria

Il n'y a pas de doute, la saison des ferias est bien lancée. La Feria d'Arles, en plein week-end pascal, c'est l'événement incontournable. Bandas, danses, défilés de chevaux, de quoi ravir les Arlésiens et les vacanciers après deux éditions annulées. Il y a aussi des lâchers de taureaux encadrés par les chevaux de Camargue. L'abrivado est une tradition ancestrale. Le but pour les jeunes est d'attraper la bête. À la nuit tombée, les chanceux croisent les Arlésiennes en costume traditionnel. La fête bat son plein dans les peñas et bodegas, pendant que certains dégustent le plat des ferias, la paella. "Elle a le goût du sud, le goût de la Camargue, le goût des aficionados", lance un spectateur. Cette année, des dizaines de milliers de personnes sont venues célébrer ces quatre jours de Feria. "On danse. On fait la fête. On va boire", confie un participant. La fête se termine ce lundi soir, et ils ont tous une seule hâte : recommencer l'année prochaine. TF1 | Reportage C. Gerbelot, P. Fontalba