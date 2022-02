Armagnac, c'est la saison de la distillation

Toucher, goûter et écouter l'Alambic qui ronronne, pour que la magie opère. Distiller l'Armagnac est tout un art. Un rayon de soleil, une humidité plus importante, une pression atmosphérique différente peuvent modifier la qualité de l'eau-de-vie. Nuit et jour, Alexandre a l'œil sur son Alambic, une lourde responsabilité pour ce jeune homme. Dans le Bas-Armagnac, la distillation de cette eau-de-vie se transmet de génération en génération. Le domaine de Saint-Aubin date du XIIIème siècle, mais la famille d'Alexandre s'y est installée il y a à peine dix ans. Ce jeune passionné n'a pas le droit à l'erreur. Pour remonter le temps, il faut pénétrer dans cette cave. Ces millésimes sont les témoins du passé. Avant le passage en bombonne, l'Armagnac prend sa couleur dans ces barriques. Chaque tonneau transmet au fil des ans ses parfums. Hélène, dernière salariée arrivée au domaine, est initiée. Février sonne la fin de la saison. Ici, 350 000 litres de vin ont été écoulés. La flamme de l'Armagnac va bientôt s'éteindre. Deux mois de distillation pour un vin, qui pourrait être dégusté au minimum d'ici deux à trois ans. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.V. Fournis