Armistice du 11 novembre 1918 : des commémorations malgré le confinement

Dans le village de Bousseviller, 130 habitants, il n'était pas question d'annuler la commémoration du 11 novembre. En ce temps de Covid, six personnes seulement ont été autorisées lors des célébrations. "Si on avait dû faire une cérémonie avec uniquement madame la maire, on l'aurait fait, on l'aurait maintenue. C'est un lien entre l'armée et la Nation", a précisé le Capitaine Simon. Il y a 102 ans, l'Armistice de la Première Guerre mondiale a été signé. Il mettait fin à une boucherie : 1 400 000 soldats français tués, 3,5 millions de blessés et aucune famille épargnée. Pour cause de confinement, le devoir de mémoire se fait à distance, au son lointain de la Marseillaise. La sonnerie aux morts retentit sous le regard des habitants confinés. Et comme chaque année, le président de la République a, lui aussi, déposé une gerbe devant la statue de Clemenceau avant de raviver la flamme du Soldat inconnu sous l'Arc de triomphe.