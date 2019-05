Arnaque à Liergues : un syndicat de jeunes artisans du bâtiment met en garde contre les faux sites

À première vue, tout semble normal. Les faux sites administratifs remplissent la toile et seuls d'infimes détails les différencient des vrais. Raison pour laquelle un syndicat de Liergues, dans le Rhône, met en garde les jeunes artisans. Ces arnaqueurs profitent du manque d'expériences de ces derniers pour leur soutirer de l'argent. Si certains se sont déjà fait avoir, d'autres ont eu le bon geste pour les contourner. En cas de doute, il est préférable de contacter les administrations compétentes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.