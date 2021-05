Arnaque au bitume : la gendarmerie lance un appel à la vigilance

Arthur Zamanski, jeune agriculteur, est un peu désemparé. Il y a quinze jours, une entreprise est revenue lui faire une cour de bitume toute neuve pour son exploitation. Mais le résultat est catastrophique et depuis, les artisans ont disparu dans la nature. Arthur a pourtant une facture et même des images de vidéosurveillance captées lors de la venue des soi-disant professionnels. Mais rien n'a été fait dans les règles de l'art. "L'opportunité qu'on pensait bonne s'est retournée contre nous et s'est transformée en belle arnaque", déplore-t-il. Les gendarmes ont relevé dix cas similaires dans les Landes depuis début mai. A chaque fois, des tarifs alléchants : quinze euros le mètre carré contre 40 euros en règle générale pour ce type de travaux. Heureusement, toutes les personnes qui se font démarcher ne se font pas toutes avoir. Nicolas Jaquet, par exemple, a prévenu les forces de l'ordre après le passage des faux artisans. De son côté, Arthur a porté plainte. Il espère que l'enquête lui permettra un jour de retrouver les malfaiteurs et surtout, de récupérer son argent.