Arnaque au faux SMS ! Le 13H à vos côtés

Une arnaque au faux SMS circule beaucoup dernièrement. Elle est très bien ficelée. La plupart du temps, elle s’adresse à un parent en se faisant passer pour son enfant : "Coucou maman, c’est moi. J’ai eu un problème avec mon numéro de téléphone, c’est mon numéro temporaire. Envoie-moi un message sur WhatsApp sur ce numéro, le plus rapidement possible. Je dois te parler de quelque chose...". Les escrocs ont mis la main sur des fichiers qui leur permettent d’envoyer des SMS ciblés, à des personnes qui ont des enfants. Si l’on suit les directives et que l’on contacte le numéro par WhatsApp, ils vont réclamer de l’argent pour l'achat d’un nouveau téléphone, ou inventer un problème financier soudain. L’argent est demandé par virement ou transmission des coordonnées bancaires. Cybermalveillance.gouv.fr a publié une alerte mardi soir. Cette arnaque, elle est apparue il y a un an, mais elle ne faisait pas beaucoup de victimes à l’époque. Depuis deux mois, des dizaines de personnes se signalent chaque semaine. Des préjudices peuvent aller jusqu'à 5 000 euros. T. Coiffier