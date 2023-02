"Arnaque au président" : des millions d'euros détournés

Quand le dirigeant de l'entreprise Mahévas, à Auray (Morbihan), Yoanna Le Métayer, apprend que son entreprise a perdu 500 000 euros, il est déjà trop tard, car sa comptable ne lui en parle qu'après avoir effectué plusieurs virements bancaires. Ils ont été victimes de ce que l'on appelle "une arnaque au président". La comptable reçoit un appel d'un cabinet, soit disant mandaté par son PDG. Il lui demande des virements pour une opération commerciale. Des échanges écrits s'en suivent, les escrocs se font passer pour le patron et ordonnent ces fameux virements. Au total, des dizaines de mails sont échangés. Le faux patron, très bien informé sur l'entreprise, demande à ce que tout reste secret en demandant, par exemple, de ne pas lui mettre en copie des mails. Ces arnaques sont de plus en plus fréquentes selon la Confédération des PME. Elle appelle les entreprises et salariés à rester sur leur garde. Jean-Eudes du Mesnil du Buisson, secrétaire général de cette confédération, indique qu'il faut toujours se poser la question dès qu'on a des virements internationaux non planifiés ou bien quand un interlocuteur habituel change tout d'un coup de mail ou de numéro de téléphone. Autre conseil, en dire le moins possible sur les entreprises sur les réseaux sociaux par exemple, car chaque information peut aider les escrocs. TF1 | Reportage B. Augey, P. Dumortier, F. Bourdillon